فتح تحقيق بعد وفاة عدة مشجعين في احتفالات تأهل المكسيك لثمن نهائي كأس العالم

مكسيكو سيتي-سانا

أعلنت كلارا برو غادا حاكمة مدينة مكسيكو سيتي فتح تحقيق بعد وفاة عدَّة مشجعين خلال الاحتفالات بالفوز على الإكوادور، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين ضمن الدور 32 في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وفَقَدَ أربعةُ أشخاص أرواحهم، ثلاثةٌ منهم بالاختناق خلال الحادثة، إثر تجمع مئات الآلاف في ساحات المدينة الرئيسية للاحتفال بالفوز، والتأهل إلى ثمن النهائي. وذكرت هيئة الصحة في العاصمة المكسيكية أنَّ عدداً من فِرَق الطوارئ تدخلت في عدة مناطق، لكن امرأتين ورجلاً فَقدوا أرواحهم قبل أن يتم الإعلانُ عن وفاة رجل آخر بعدها بساعات، وشددت عمدة مكسيكو سيتي على ضرورة تنفيذ بروتوكولات الأمن والسلامة خلال جميع الاحتفالات المستقبلية.