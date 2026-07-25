ارتفاع إصابات الحصبة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 35 عاماً

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بمرض الحصبة خلال العام الجاري، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عام 1991، بعد تجاوز عدد الحالات المسجلة حتى الآن إجمالي الإصابات التي تم رصدها خلال العام الماضي.



ونقلت رويترز عن بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بالحصبة في الولايات المتحدة بلغ 2318 إصابة منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تجاوزت إجمالي الحالات المسجلة طوال عام 2025، والتي بلغت 2289 إصابة.



وأوضحت البيانات أن 2302 إصابة تم الإبلاغ عنها في 45 ولاية أمريكية، بينما تم تسجيل 16 حالة بين الزوار الأجانب حتى يوم أمس الخميس.



ويأتي ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة وسط استمرار جهود السلطات الصحية لمتابعة بؤر انتشار المرض وتعزيز إجراءات الوقاية، في ظل التأكيد على أهمية التطعيم، للحد من انتقال العدوى والسيطرة على تفشي الحصبة.



وتشير المعطيات الصحية إلى أن عودة ارتفاع إصابات الحصبة تمثل تحدياً متزايداً أمام برامج مكافحة الأمراض المعدية.



وتعد الحصبة من أكثر الأمراض الفيروسية المعدية في العالم، إذ تنتقل بسرعة خاصة خلال فترات زيادة حركة السفر أو في الأماكن المكتظة التي يوجد فيها أشخاص غير حاصلين على اللقاحات اللازمة.



وتسبب الإصابة بالحصبة أعراضاً عدة، من بينها الحمى والسعال والطفح الجلدي، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، ولا سيما لدى الأطفال والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في المناعة.

