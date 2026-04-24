الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية إلى 2491 قتيلاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ بدئها في الثاني من آذار الماضي إلى 2491 قتيلاً.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة قوله في بيان: “إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار حتى اليوم بلغت 2491 قتيلاً و7719 جريحاً”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، ويأتي هذا التمديد بعد اتفاق سابق كان قد أعلن عنه ترامب في الـ 16 من الشهر الجاري يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.