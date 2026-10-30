سوريا تشارك في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي بسويسرا

برن-سانا



شاركت سوريا في أعمال الدورة الثانية لمجلس الإدارة التابع للاتحاد البريدي العالمي، التي تختتم اليوم الجمعة في مدينة برن السويسرية بوفد ترأسه المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد.



وناقشت الدورة التي بدأت في 26 تشرين الأول الجاري قضايا تنظيم العمل البريدي الدولي وتطويره، وسبل ضمان استمرارية خدماته، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية والإدارية للاتحاد، وتعزيز أداء الشبكة البريدية، وتطوير خدمات التجارة الإلكترونية، وتوسيع التعاون الإقليمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

استعادة الخدمات وتعزيز الحضور الدولي

وبين المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد ‏في تصريح لـ سانا، أن مشاركة سوريا في الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خدمات إرسال الطرود البريدية واستقبالها من مختلف دول العالم، وتعزيز اندماج البريد السوري في المنظومة البريدية العالمية، وترسيخ حضوره في المحافل الدولية.

وأشار الى أن استعادة الخدمات البريدية وتوسيع آفاق التعاون الدولي تمثلان خطوة نحو مرحلة جديدة من التطوير والانفتاح، بما يعزز قدرة البريد السوري على مواكبة التطورات في القطاع البريدي العالمي والاستجابة لتطلعات المواطنين.



وكانت سوريا شاركت في أعمال الدورة الأولى لمجلس الإدارة التابع لاتحاد البريد العالمي، التي عُقدت في برن خلال الفترة من 4 إلى 8 أيار الماضي.



ومطلع تشرين الأول الجاري وبعد انقطاع لأكثر من عشر سنوات أعلنت المؤسسة السورية للبريد استئناف خدمة إرسال الطرود البريدية من سوريا إلى جميع دول العالم، عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، في حين أعادت تفعيل خدمة استقبال الطرود البريدية الدولية أول تموز الماضي، عبر مكتب المبادلة البريدية في مطار دمشق الدولي.



يُعد الاتحاد البريدي العالمي، الذي تأسس عام 1874 ويتخذ من العاصمة السويسرية برن مقراً له، إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويعمل على تنسيق الخدمات البريدية الدولية ووضع القواعد المنظمة للتبادل البريدي بين الدول الأعضاء، ويُعد مجلس الإدارة أحد أجهزته الرئيسية، ويتألف من 41 دولة عضواً، ويتولى ضمان استمرارية أعمال الاتحاد بين المؤتمرات، والإشراف على أنشطته، ومتابعة القضايا التنظيمية والإدارية والتشريعية والقانونية.

