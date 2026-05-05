الأونروا تحذر من أزمة صحية واسعة في غزة جراء انتشار الأمراض الجلدية

القدس المحتلة-سانا

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم أزمة صحية في قطاع غزة مع انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات المكتظة بالسكان، وسط مخاوف من تفاقم الوضع مع دخول فصل الصيف.

وأفادت الوكالة في تقرير نشرته وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن عدد حالات العدوى الجلدية في القطاع تضاعف ثلاث مرات خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واكتظاظ النازحين، وتدهور الظروف الصحية وشح المياه النظيفة، ما خلق بيئة مناسبة لانتشار الجرب والجدري وأمراض جلدية أخرى، وخاصة بين الأطفال.

وأوضحت الأونروا أن نقص المعدات الطبية والأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ حرب الإبادة في تشرين الأول 2023، يعيق قدرة الكوادر الصحية على التعامل مع هذه الأمراض، في حين يلجأ السكان إلى العلاجات المنزلية لتخفيف آثار العدوى.

وحذّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مشيراً إلى أن انتشار الحشرات والالتهابات الجلدية تضاعف خلال آذار في مواقع النزوح التي تديرها الأمم المتحدة، لتؤثر على نحو 10 آلاف شخص مقارنة بنحو 3 آلاف في كانون الثاني.

ودعت الأونروا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول أوسع لمستلزمات النظافة، مثل الشامبو والمبيدات الحشرية وأدوات مكافحة القمل، لتجنب تحول الوضع إلى جائحة صحية أكبر، فيما تواصل الكوادر الصحية جهود تطهير آلاف الخيام في مدينة خان يونس جنوبي القطاع للحد من انتشار العدوى، رغم النقص الحاد في المواد الأساسية.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية حذرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء من تفشي أمراض خطيرة بين النازحين في قطاع غزة، بفعل التدهور الكبير في الأوضاع الصحية والبيئية.