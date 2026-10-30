شركة تحليلات رقمية تتهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء اختراق منصة “بينانس”‏

سنغافورة-سانا
قالت شركة “تي آر إم لابس” المتخصصة في تحليل أنشطة العملات المشفرة: إن قراصنة إلكترونيين من كوريا الشمالية وراء سرقة أصول رقمية بقيمة نحو 6.36 مليارات دولار من منصة تداول العملات المشفرة “بينانس”.
ونقلت وكالة رويترز عن الشركة اليوم الجمعة، أن المهاجمين سحبوا الأصول من محافظ المنصة عبر عشر شبكات بلوك تشين، وإن معظم عمليات التحويل جرت خلال نحو 20 دقيقة.
وأوضحت الشركة أنها تنسب الهجوم إلى وحدة “تريدر تريتور” المتخصصة في القرصنة الإلكترونية والمرتبطة بكوريا الشمالية، استناداً إلى معلومات استخباراتية من داخل الشبكات وخارجها، مؤكدة ثقتها العالية بهذا التقييم.
وكانت منصة “بينانس” أعلنت فجر اليوم، تعرضها لاختراق إلكتروني، مشيرة إلى تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة بالتعاون مع شركائها، فيما قُدّر إجمالي الأثر المالي للحادث بنحو 6.3 مليارات دولار.