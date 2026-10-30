شركة تحليلات رقمية تتهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء اختراق منصة “بينانس”‏

سنغافورة-سانا‏

قالت شركة “تي آر إم لابس” المتخصصة في تحليل أنشطة العملات المشفرة: إن ‏قراصنة إلكترونيين من كوريا الشمالية وراء سرقة أصول رقمية بقيمة نحو 6.36 ‏مليارات دولار من منصة تداول العملات المشفرة “بينانس”.‏

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة اليوم الجمعة، أن المهاجمين سحبوا الأصول من ‏محافظ المنصة عبر عشر شبكات بلوك تشين، وإن معظم عمليات التحويل جرت ‏خلال نحو 20 دقيقة.‏

وأوضحت الشركة أنها تنسب الهجوم إلى وحدة “تريدر تريتور” المتخصصة في ‏القرصنة الإلكترونية والمرتبطة بكوريا الشمالية، استناداً إلى معلومات استخباراتية من ‏داخل الشبكات وخارجها، مؤكدة ثقتها العالية بهذا التقييم.‏

وكانت منصة “بينانس” أعلنت فجر اليوم، تعرضها لاختراق إلكتروني، مشيرة إلى تجميد ‏نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة بالتعاون مع شركائها، فيما قُدّر إجمالي ‏الأثر المالي للحادث بنحو 6.3 مليارات دولار.‏