انهيار الشبكة الكهربائية في ليبيا وتحذيرات من موجة حر تشهدها البلاد

بنغازي-سانا

شهد معظم أنحاء ليبيا انقطاعاً واسعاً في التيار الكهربائي، بعد خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية من الخدمة، ما أدى إلى انهيار الشبكة الكهربائية، وسط تحذيرات من موجة حر تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء ربيع خليفة قوله اليوم السبت: إن الانقطاع نجم عن فصل مفاجئ في خط نقل كهرباء بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطتي مصراتة والخمس، ما تسبب بخروج متتالٍ لعدد من وحدات التوليد الرئيسية من الخدمة.

وأضاف: إن وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري أجرى اتصالات مع مسؤولين في مصر، أسفرت عن الاتفاق على الاستعانة بخطوط الربط الكهربائي بين البلدين لتزويد الشبكة بالطاقة اللازمة، وإعادة تشغيل محطات التوليد تدريجياً.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن الفرق الفنية دخلت حالة استنفار لإعادة بناء الشبكة، مشيرةً إلى بدء تدفق الكهرباء عبر خط الربط المصري، والعمل على إعادة التيار إلى المدن والمناطق المتضررة في أسرع وقت.

في المقابل، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تأثر حقول الآبار ومحطات ضخ المياه بانقطاع الكهرباء، مؤكداً خفض إمدادات المياه إلى بعض المدن والمشاريع الزراعية للحفاظ على مخزون المياه، فيما بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجياً.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات وزارة البيئة الليبية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بتجاوزها 42 درجة مئوية في بعض المناطق، والتنبيه إلى مخاطر اندلاع حرائق الغابات.