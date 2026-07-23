وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والأردني خفض التصعيد الإقليمي

الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصالين هاتفيين مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، التطورات الإقليمية الراهنة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد العسكري، وضمان أمن الملاحة البحرية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالين من نظيريه القطري والأردني، جرى خلالهما بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك، ودعم الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر.
ويأتي الاتصالان في ظل تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة، واتساع المخاوف من امتدادها إلى الممرات المائية الاستراتيجية، وتأثيرها في حركة الملاحة والتجارة الدولية.