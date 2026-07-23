وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والأردني خفض التصعيد الإقليمي

الرياض-سانا‏

‎ ‎بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصالين هاتفيين مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن ‏آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، التطورات الإقليمية الراهنة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد العسكري، ‏وضمان أمن الملاحة البحرية.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي‏ تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالين من نظيريه القطري ‏والأردني، جرى خلالهما بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك، ودعم الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج العربي والبحر ‏الأحمر.‏

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ويأتي الاتصالان في ظل تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة، واتساع المخاوف من امتدادها إلى الممرات ‏المائية الاستراتيجية، وتأثيرها في حركة الملاحة والتجارة الدولية.‏