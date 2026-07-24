حرائق الغابات تدفع إسبانيا لإعلان الطوارىء

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية في مدريد ومقاطعة أفيلا، مع استمرار حرائق الغابات في عدة مناطق وخروج بعضها عن السيطرة، بهدف تسريع حشد الموارد اللازمة لإخمادها.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله، عبر منصة “إكس”: إن الحكومة نشرت جميع الموارد المتاحة لمواجهة الحرائق التي تؤثر حالياً في عدد من المناطق، بينها أفيلا وليون وطليطلة ومدريد، داعياً السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بتعليمات السلطات.

وأُجلي أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأيام الأخيرة من مناطق مختلفة في إقليم مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق في وقت واحد، فيما أمرت السلطات نحو 3500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غرب العاصمة بعد خروج أحد الحرائق عن السيطرة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحريق المندلع في مقاطعة أفيلا يواصل انتشاره بسرعة، ما دفع السلطات إلى مطالبة سكان بلديات بورغوهوندو وإل تييمبلو ونافالوينغا بالبقاء داخل منازلهم.

كما جرى إجلاء نحو 1500 شخص من مجمع سياحي ريفي ومجمع سكني في منطقة إل تييمبلو بسبب اقتراب ألسنة اللهب.

وفي مقاطعة غوادالاخارا، على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق مدريد، يواصل أكبر الحرائق في البلاد توسعه، بعدما أتى على نحو 32 ألف هكتار منذ اندلاعه الخميس الماضي.

ووفقاً لبيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات (EFFIS)، أتت الحرائق في إسبانيا منذ بداية العام على نحو 125 ألف هكتار، مقارنة بنحو 393 ألف هكتار خلال عام 2025 بأكمله.