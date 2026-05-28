الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وتطالب بوقفها الفوري

الكويت-سانا

أدانت دولة الكويت، اليوم الخميس، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، مؤكدةً أنها تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومرافقها الحيوية، وطالبتها بوقفها فوراً.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة “إكس”، عن إدانتها واستنكارها الشديدَين للاعتداءات الإيرانية، معتبرةً إياها “تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية”.

وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة من دول شقيقة وصديقة لخفض التوتر، وتجنيب المنطقة مزيداً من الاشتعال، لافتاً إلى أنه يقوّض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وطالبت الكويت إيران بالوقف الفوري غير المشروط عن هذه الاعتداءات، محمّلةً إياها المسؤولية الكاملة عمّا تمثّله من عدوان سافر على سيادتها، وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وشدّدت وزارة الخارجية على أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدّت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة اخترقت أجواء البلاد.