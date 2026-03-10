الكويت: إسقاط 6 طائرات مسيرة شمال وجنوب البلاد

الكويت-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في الكويت العميد جدعان فاضل جدعان، عن إسقاط ست طائرات مسيرة في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة” كونا” الكويتية عن العميد جدعان قوله في بيان اليوم الثلاثاء: إنه تم إسقاط 6 طائرات مسيرة في مواقع المسؤولية، التي تتولى قوة الواجب تأمينها شمال وجنوب البلاد.

وأضاف العميد جدعان: إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، استدعت أمس الإثنين، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي للمرة الثانية، وسلمته مذكرة احتجاج، جراء استمرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد.