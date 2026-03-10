الكويت: إسقاط 6 طائرات مسيرة شمال وجنوب البلاد

jadaan fadel.jpg الكويت: إسقاط 6 طائرات مسيرة شمال وجنوب البلاد
المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في الكويت العميد جدعان فاضل جدعان

الكويت-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في الكويت العميد جدعان فاضل جدعان، عن إسقاط ست طائرات مسيرة في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة” كونا” الكويتية عن العميد جدعان قوله في بيان اليوم الثلاثاء: إنه تم إسقاط 6 طائرات مسيرة في مواقع المسؤولية، التي تتولى قوة الواجب تأمينها شمال وجنوب البلاد.

وأضاف العميد جدعان: إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، استدعت أمس الإثنين، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي للمرة الثانية، وسلمته مذكرة احتجاج، جراء استمرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد.

الصين تضيف 40 شركة وكياناً يابانياً إلى قائمة مراقبة الصادرات
تقرير: حالة عدم اليقين الجيوسياسي تدفع نحو زيادة الإنفاق الدفاعي العالمي
أوتشا: موسم الزيتون بالضفة الغربية شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين منذ 5 سنوات
مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار جنوب باكستان
وزارة التربية الفلسطينية: ارتقاء 20058 طالباً منذ بدء حرب الإبادة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك