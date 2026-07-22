السعودية واليونان تؤكدان أهمية أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة الى العلاقات الثنائية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية صون أمن وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي تهديدات أو ممارسات من شأنها الإضرار بالسلامة البحرية.



يُذكر أن السعودية واليونان ترتبطان بشراكة إستراتيجية وثيقة تتضمن تنسيقاً أمنياً وعسكرياً مستمراً لتعزيز الاستقرار والأمن البحري في منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.