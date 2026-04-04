رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني على عجبان ومنشآت حبشان الإماراتية

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بشدة الاعتداءات الإيرانية على منطقة عجبان ومنشآت حبشان للغاز في الإمارات العربية المتحدة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.

وأكد اليماحي في بيان نُشر اليوم الجمعة على موقع البرلمان الرسمي أن هذه الاعتداءات السافرة، التي طالت مناطق مدنية ومنشآت حيوية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين وتصعيداً خطيراً يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات، معرباً عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع الإمارات وجميع الدول العربية التي تتعرض لمثل هذه الاعتداءات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت صباح اليوم عن تعامل دفاعاتها الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، بينما أعلنت إمارة أبو ظبي إصابة 11 شخصاً، جراء سقوط شظايا على منطقة عجبان.