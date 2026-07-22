100 مصاب جراء الحرائق المنتشرة في الجزائر

الجزائر-سانا

أصيب أكثر من 100 شخص وتضرر أكثر من 150 منزلاً جراء الحرائق التي اندلعت شمال شرق الجزائر.



وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الحرائق اندلعت مساء الثلاثاء في منطقة سيرايدي الحرجيّة بولاية عنابة، كما تشهد الجهة الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق بحسب الحماية المدنية التي قالت في بيان اليوم الأربعاء: إنها مازالت تعمل على إخماد حريق سيرايدي.

من جهته، أكد وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود، أنه “لم يتم تسجيل أي وفاة “، مشيراً إلى أن “جميع المرضى الذين نقلوا لتلقي العلاج في حالة صحية مطمئنة، وأن عدد البيوت المتضررة بلغ نحو 150 منزلاً”.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في الجزائر، حيث تشهد مناطق في البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة منذ أيام خاصة في شمال البلاد.

وخلال السنوات الأخيرة تسببت حرائق ضخمة في مصرع عشرات الأشخاص، وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من المنازل.