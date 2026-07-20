غويانا: انتشال 10 جثث من عبّارة منقلبة وسط اتساع عمليات البحث عن المفقودين

جورج تاون-سانا

انتشلت السلطات المحلية في حكومة غويانا اليوم الإثنين 10 جثث من العبّارة التي انقلبت أمس وعلى متنها 116 راكباً، إضافة إلى أفراد طاقمها، قبالة سواحل غويانا المطلة على المحيط الأطلسي.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في الشرطة المحلية قولهم إن قبطان السفينة وأحد أفراد طاقمها على الأقل باتا قيد الاحتجاز، بعد أن أظهرت الفحوص تعاطيهما مادة مخدّرة.

وانقلبت العبارة في وقت متأخر أمس وأشارت السلطات إلى أن وجود قائمة ركاب غير دقيقة واشتباه تعاطي الطاقم للمخدرات ربما ساهما في وقوع الكارثة.

وكانت العبّارة “باريما” في طريقها من العاصمة جورج تاون إلى قرية بورت كايتوما الواقعة شمال غرب البلاد عندما انقلبت، ورغم إنقاذ 67 ناجياً بينهم 15 طفلاً أمس الأحد، لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما وسّعت فرق البحث عملياتها بمساعدة غواصين وسفن خاصة.

وتعتمد مناطق عدة في غويانا على النقل البحري للتنقل بين المدن والمناطق الساحلية، نظراً لاتساع شبكة الأنهار والسواحل، فيما تشهد البلاد بين الحين والآخر حوادث بحرية تدفع السلطات إلى تشديد إجراءات السلامة والرقابة على وسائل النقل المائي.