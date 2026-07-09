الجيش الأردني: إسقاط 8 صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة

عمان-سانا

أعلن الجيش الأردني اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثمانية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري قوله: إن عمليات الاعتراض أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا، من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات الإقليمية الراهنة، وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.

وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أعلن في وقت سابق اليوم نجاح الدفاعات الجوية الأردنية في التصدي لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة.