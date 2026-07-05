وزير الخارجية القطري يبحث مع نظرائه في الأردن وتركيا وفرنسا وغانا تعزيز أمن واستقرار المنطقة

الدوحة-سانا



بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن مع نظرائه في الأردن وتركيا وفرنسا وغانا، آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” اليوم الأحد، أن ابن عبد الرحمن بحث في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والتركي هاكان فيدان، والفرنسي جان نويل بارو، والغاني صامويل أكودزيتو أبلاكوا، علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية.



كما تناولوا الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وكانت الخارجية القطرية أعلنت الأربعاء الماضي، أن الوسطاء القطريين ‏والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين ‏والإيرانيين، مشيرةً إلى إحراز تقدم إيجابي في مجريات المحادثات.‏