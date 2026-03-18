البحرين: المؤشرات الإشعاعية في المملكة ضمن المستويات الطبيعية والآمنة

المنامة-سانا

أكد المجلس الأعلى للبيئة في البحرين اليوم الأربعاء، عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أجواء أو مياه المملكة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي ضوء الاعتداء الإيراني على أراضي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المجلس قوله: “إن منظومة الرصد الإشعاعي والبيئي المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، تواصل عمليات الرصد والمتابعة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، وبالتواصل المستمر مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، والجهات الإقليمية والدولية المختصة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة أي مستجدات بشكل دقيق وفوري”.

وأشار المجلس إلى أن جميع المؤشرات البيئية والإشعاعية ضمن المستويات الطبيعية والآمنة، وليس هناك ما يدعو للقلق في الوقت الراهن، داعياً في هذا السياق إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات، أو المعلومات غير الدقيقة.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أعلنت صباح اليوم اعتراض وتدمير 130 صاروخاً إيرانياً، و234 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني على البلاد.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ، والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية_ الإيرانية في الـ28 من شباط الماضي.