وزيرا الخارجية السعودي والإيطالي يترأسان اجتماعاً دولياً لدعم حل الدولتين

روما-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه سيترأس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اجتماع “التحالف العالمي لحل الدولتين” في العاصمة الإيطالية روما يومي 28 و29 تموز الجاري، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن تاياني قوله خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الإيطالي، اليوم الأربعاء: إن الاجتماع سيمنح “دفعة جديدة لإعلان نيويورك” الذي تم التوقيع عليه العام الماضي، والهادف إلى دعم تنفيذ حل الدولتين، باعتباره أساساً لتسوية القضية الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أن الاجتماع سيركز بصورة كبيرة على الحوار بين الأديان، معتبراً أنه يشكل عنصراً أساسياً لتعزيز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه التحركات الدولية لإحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية، وسط تأكيدات أممية ودولية متكررة بأن حل الدولتين، القائم على إقامة دولة فلسطينية، يمثل السبيل لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية فيها.