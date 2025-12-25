ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في غزة

photo 2025 12 25 12 58 29 ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في غزة
غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطينيين في منطقة تل الذهب في مدينة بيت لاهيا وعلى مخيم حلاوة في جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين.

كما شن طيران الاحتلال غارتين شرق مدينة غزة، وقصفت مدفعيته مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

من جهة أخرى أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثامين 14 فلسطينياً من تحت أنقاض منزل شمال غرب خانيونس.

ويفيد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن عدد المفقودين تحت الأنقاض في غزة منذ حرب الإبادة في تشرين الأول عام 2023، يزيد على 9 آلاف فلسطيني.

وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 عن ارتقاء وإصابة أكثر من242 ألف فلسطيني.

آلاف المتظاهرين في لاهاي دعماً لمكافحة التغير المناخي قبل الانتخابات الهولندية
قطر تجدد إدانتها لاستهداف الصحفيين في مناطق النزاعات
ارتقاء فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة
ملايين الأشخاص يواجهون عاصفة ثلجية وموجة برد قارس جنوب شرق الولايات المتحدة
فيضانات غير مسبوقة تغمر ولاية واشنطن الأمريكية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك