ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطينيين في منطقة تل الذهب في مدينة بيت لاهيا وعلى مخيم حلاوة في جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين.

كما شن طيران الاحتلال غارتين شرق مدينة غزة، وقصفت مدفعيته مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

من جهة أخرى أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثامين 14 فلسطينياً من تحت أنقاض منزل شمال غرب خانيونس.

ويفيد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن عدد المفقودين تحت الأنقاض في غزة منذ حرب الإبادة في تشرين الأول عام 2023، يزيد على 9 آلاف فلسطيني.

وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 عن ارتقاء وإصابة أكثر من242 ألف فلسطيني.