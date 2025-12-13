مفوضية اللاجئين: الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم

جنيف-سانا

أكد رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس أن الدعم المقدم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم، في ظل تدهور الوضع العالمي وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن براس قوله في تصريح صحفي اليوم: “يجب على الجميع توجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم”.

وأشار براس إلى أنّ “ثلثي الأهداف” التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير بشأن دعم اللاجئين عام 2023 “قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق”.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تعتزم إعادة تقييم إستراتيجياتها المتعلقة باللاجئين، وذلك خلال المنتدى العالمي للاجئين والذي يعقد في جنيف في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر الجاري.

ووفق تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) الصادر في حزيران 2025 بلغ عدد الأشخاص النازحين قسراً حول العالم أكثر من 123 مليون شخص، بينهم نحو 42.7 مليون لاجئ، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً وطالبي اللجوء.

