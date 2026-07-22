البرازيلي كاسميرو ينتقل رسمياً إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر

ميامي-واشنطن-سانا

انضم البرازيلي كاسميرو إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي رسمياً في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027، مع وجود خيار لتمديد التعاقد حتى حزيران 2029.

وكان كاسميرو، صاحب الـ 34 عاماً رحل عن مانشستر يونايتد بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي، وكان متوقعاً أن ينضم إلى إنتر ميامي بعد كأس العالم 2026.

وخاض اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد 336 مباراة خلال 8 مواسم، سجل فيها 31 هدفاً وقدم 29 تمريرة حاسمة، وأسهم في التتويج بـ18 لقباً، أبرزها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في الدوري الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية.

وفي عام 2022 انتقل إلى مانشستر يونايتد، حيث خاض 160 مباراة، سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 14 أخرى، وساهم في التتويج بكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة الإنكليزية.

كما لعب كاسميرو بقميص المنتخب البرازيلي 91 مباراة وتوج خلالها بلقب كوبا أمريكا 2019، وشارك في نسخ 2018 و2022 و2026 من كأس العالم.

وشارك اللاعب البرازيلي في جميع مباريات منتخب بلاده في مونديال 2026، مسجلاً هدفاً في دور الـ32، وصانعاً هدفاً آخر في دور الـ16.