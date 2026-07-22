المغربي عيسى ديوب ينضم إلى إبسويتش تاون الإنكليزي حتّى 2030

لندن-سانا

أعلن نادي إبسويتش تاون الإنكليزي اليوم الأربعاء تعاقده مع مدافع منتخب المغرب عيسى ديوب قادماً من فولهام حتّى صيف 2030.

وانضم ديوب صاحب 29 عاماً إلى الفريق بعدما قدم أداء مميزاً مع المغرب في كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وساهم في بلوغ منتخب بلاده إلى دور الثمانية في المونديال.

كما استطاع المدافع المغربي أن يدوّن اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا لمنتخب بلادهم حيث سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام هولندا في مباراة دور الـ32 قبل فوز بلاده بركلات الترجيح.