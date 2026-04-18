ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 72.549 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.549 قتيلاً و172.274 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في القطاع قولها اليوم السبت: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 قتلى جدد، و24 إصابة، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما ارتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 773 قتيلاً، إضافة إلى 2.171 مصاباً، بينما جرى انتشال 761 جثماناً.