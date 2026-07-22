ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73.305 قتلى

القدس المحتلة-سانا



ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى‏ 73.305 قتلى، و173.918مصاباً.‏



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 12 قتيلاً، بينهم قتيل متأثراً بجروح أصيب بها سابقاً، و12 إصابة.

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين ‏الأول ‏الماضي ارتفع إلى 1.180، والإصابات إلى 3.810 جرحى، فيما جرى انتشال 802 جثمان.



ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



وقتل 11 فلسطينياً، وأصيب عدد آخر بجروح في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت قطاع غزة أمس الثلاثاء.