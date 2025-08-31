الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين خلال اقتحامات في الضفة الغربية

446807576
مصدر الصورة: المركز الفلسطيني للإعلام

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينتي بيت لحم والخليل ومخيم الأمعري جنوب القدس المحتلة، واعتقلت 9 فلسطينيين.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين من بلدات تقوع وبيت فجار والعبيدية في بيت لحم، واثنين من بلدة حلحول شمال الخليل، وآخر من مخيم الأمعري، كما داهمت عدداً من المنازل وعبثت بمحتوياتها.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على فلسطينيين عند مدخل مدينة قلقيلية وجنوب نابلس، مستخدمة الرصاص وقنابل الغاز السام.

في السياق نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في مدنهم وقراهم، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

