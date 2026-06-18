الكويت تعرب عن تطلعها لتعزيز الاستقرار الإقليمي عقب مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

الكويت-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، التطورات الإقليمية وآخر المستجدات على الساحة الدولية.



وأفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بأن جراح الصباح أعرب خلال اتصال هاتفي بمبادرة من وزير الخارجية الإيراني، عن تطلع بلاده إلى أن تسهم مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ومعالجة القضايا العالقة من خلال التوصل إلى حلول مستدامة.



وشدد وزير الخارجية الكويتي على أهمية أن تستند العلاقات بين الدول إلى مبادئ القانون الدولي والمقاصد السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية، والتوقف عن دعم الوكلاء، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة وشعوبها.



وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في وقت سابق اليوم مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط في الشرق الأوسط، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.