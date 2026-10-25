خسائر حادة في البورصة المصرية وسط تراجع الجنيه أمام الدولار

القاهرة-سانا
تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة خلال تعاملات اليوم الأحد، دفعت إلى تعليق التداول لمدة نصف ساعة للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2021، بعد هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 11 بالمئة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 10 بالمئة، فيما انخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 3.6 بالمئة.
وذكرت منصة «الشرق بلومبرغ» أن القيمة السوقية للأسهم خسرت نحو 171 مليار جنيه خلال الجلسة، لتصل إلى 3.78 تريليونات جنيه، وسط موجة بيع واسعة وضغوط على السيولة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع ثقة المستثمرين.
وتزامنت خسائر البورصة مع تراجع الجنيه المصري إلى مستويات قياسية، إذ اقترب سعر الدولار من 56 جنيهاً، ما زاد الضغوط على الأصول المصرية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
وتأتي هذه التطورات قبيل اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل تراجع هامش التيسير النقدي بفعل ضعف العملة وارتفاع المخاطر الإقليمية، رغم تباطؤ التضخم السنوي في المدن خلال أيلول الماضي.