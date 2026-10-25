خسائر حادة في البورصة المصرية وسط تراجع الجنيه أمام الدولار

القاهرة-سانا‏

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة خلال تعاملات اليوم الأحد، دفعت ‏إلى تعليق التداول لمدة نصف ساعة للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2021، ‏بعد هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 11 ‏بالمئة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 10 بالمئة، فيما انخفض ‏المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 3.6 بالمئة.‏

وذكرت منصة «الشرق بلومبرغ» أن القيمة السوقية للأسهم خسرت نحو ‌‏171 مليار جنيه خلال الجلسة، لتصل إلى 3.78 تريليونات جنيه، وسط ‏موجة بيع واسعة وضغوط على السيولة، بالتزامن مع تصاعد التوترات ‏الإقليمية وتراجع ثقة المستثمرين.‏

وتزامنت خسائر البورصة مع تراجع الجنيه المصري إلى مستويات قياسية، ‏إذ اقترب سعر الدولار من 56 جنيهاً، ما زاد الضغوط على الأصول ‏المصرية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.‏

وتأتي هذه التطورات قبيل اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل، ‏وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل تراجع هامش التيسير النقدي ‏بفعل ضعف العملة وارتفاع المخاطر الإقليمية، رغم تباطؤ التضخم السنوي ‏في المدن خلال أيلول الماضي.‏