25 سفينة تعبر باب المندب مقابل تراجع الحركة في هرمز

سنغافورة-سانا

أظهرت بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري اليوم الجمعة، أن 25 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس، في حين بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز محدودة، إذ لم تعبره سوى ناقلتين فارغتين.

ونقلت وكالة رويترز عن البيانات أن 18 سفينة دخلت إلى مضيق باب المندب، بينما خرجت منه سبع سفن، بينها عدد من ناقلات النفط.

وفي المقابل اقتصرت حركة الملاحة في مضيق هرمز على ناقلتين فارغتين دخلتا الممر المائي، وسط استمرار انخفاض أعداد السفن العابرة.

وأشارت البيانات إلى أن الإحصاءات قد لا تعكس الحركة الفعلية بالكامل، نظراً إلى احتمال إبحار بعض السفن بعد إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ما يمنع رصدها.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المخاوف الأمنية التي تؤثر في حركة الملاحة بالمنطقة، مع استمرار الاعتداءات الإيرانية، وهجمات ميليشيا الحوثي التي تستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما يثير مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية وسلاسل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.