البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني من البلاد

بوينوس آيرس-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية طلب مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بوينوس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال.

وذكرت فرانس برس اليوم الأربعاء، أن القرار البرازيلي جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي كرر فيها اتهامات وإساءات شخصية خلال مقابلة تلفزيونية بثت الأحد الماضي.

وكان ميلي أعلن خلال خطاب ألقاه في البرازيل الشهر الماضي دعمه للسياسي اليميني فلافيو بولسونارو، المنافس للرئيس لولا في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي دفع برازيليا إلى استدعاء سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور.

وفي المقابل سعت السلطات الأرجنتينية إلى التقليل من أهمية الخلاف، معتبرةً أنه يعود إلى تباينات آيديولوجية وسياسية بين قيادتي البلدين.

وتشهد العلاقات بين البرازيل والأرجنتين توتراً متكرراً منذ تولي الرئيس الليبرالي خافيير ميلي السلطة أواخر عام 2023، بسبب التباين الحاد في التوجهات السياسية مع الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.