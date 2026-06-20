الصحة اللبنانية: 83 قتيلاً و141 مصاباً بغارات إسرائيلية خلال 24 ساعة

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين جراء سلسلة الغارات التي استهدفت جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة اليوم السبت، أن الغارات المكثفة التي شنها الجيش الإسرائيلي يوم أمس الجمعة، أسفرت عن هذه الحصيلة النهائية، ما يرفع إجمالي عدد الضحايا منذ الـ 2 من آذار حتى الـ 20 من حزيران إلى 4057 قتيلاً و12121 مصاباً.

وقتل 19 شخصاً، بينهم جندي، في وقت سابق من اليوم، جراء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، وسط دمار طال منازل ومباني سكنية.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها رغم دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، والتي تنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.