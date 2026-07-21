الأمم المتحدة: تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة يرفع حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا

جنيف-سانا

حذّرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا بأكثر من الثلث خلال النصف الأول من العام، مشيرة إلى أن هذا التصاعد مرتبط بتزايد الهجمات بالطائرات المسيرة.

وذكرت رويترز أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّق خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 سقوط 1396 قتيلاً و7978 مصاباً، ما يمثل زيادة بنسبة 37 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويقارب ضعف العدد المسجّل في عام 2024.



ووفق بيانات المكتب، أسفرت الهجمات بالطائرات المسيّرة قصيرة المدى عن مقتل 418 مدنياً وإصابة 2437 خلال النصف الأول من العام، مقابل 218 قتيلاً و1511 مصاباً في الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس ارتفاعاً لافتاً في حجم الخسائر.



وتتواصل العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متصاعدة، وسط تبادل للهجمات الصاروخية والجوية، في وقت أعلنت فيه السلطات الأوكرانية سقوط ضحايا جراء هجوم صاروخي استهدف العاصمة كييف، بينما أكدت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أن قواتها استهدفت ناقلات ومنشآت نفطية روسية في البحر الأسود.

ودخلت الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا عامها الخامس، فيما تواصل كييف شنّ موجات من الهجمات بالطائرات المسيّرة على موسكو، تقول السلطات الروسية: إن بعضها أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.