حريق غابات في كوستا برافا الإسبانية يلتهم 2200 هكتار

مدريد-سانا

التهم حريق غابات ضخم اندلع في منطقة كوستا برافا السياحية شمال شرق إسبانيا نحو 2200 هكتار من الأراضي الحرجية والزراعية، دون تسجيل أي إصابات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جهاز الإطفاء الإسباني قوله في بيان اليوم السبت: إن الفرق الميدانية والهندسية نجحت خلال ساعات الليل في تطويق نحو 70 بالمئة من الجانب الأيمن للحريق، وجعلت النيران مستقرة في تلك المنطقة، فيما تواصل العمل على تحصينها قبل التغير المتوقع في اتجاه الرياح عند منتصف النهار.

وأوضح الجهاز أن الحريق، الذي يُرجح أنه ناجم عن الإهمال، أتى على نحو 2200 هكتار من الغطاء النباتي، معظمها من الغابات، مشيراً إلى أن إجراءات الإغلاق ومنع التجول لا تزال مفروضة في البلدات السبع المتضررة.

من جهته، أكد قائد فرق الإطفاء الكتالونية ديفيد بوريل أن الأولوية القصوى لعمليات الإطفاء تتمثل في حماية السكان، داعياً المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم حفاظاً على سلامتهم، ومحذراً من أن الوجود في الخارج يعرضهم لمخاطر غير ضرورية في ظل الظروف الجوية السائدة.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تعرضاً لتداعيات التغير المناخي، إذ شهدت خلال الصيف الماضي أسوأ موسم حرائق في تاريخها الحديث، حيث أسفرت الحرائق عن مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة 86 آخرين، إضافةً إلى إجلاء أكثر من 42 ألف شخص، وفقاً لوزارة الداخلية الإسبانية.