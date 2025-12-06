عدد ضحايا الفيضانات في أندونيسيا يتخطى 908 قتلى و410 مفقوداً

جاكرتا-سانا

تخطى عدد ضحايا الفيضانات في أندونيسيا 908 قتلى، فيما لا يزال 410 آخرون في عداد المفقودين، وذلك في أحدث حصيلة أعلنت عنها السلطات الأندونيسية اليوم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن “مذاكر مناف” حاكم إقليم آتشيه الأكثر تضرراً جراء الفيضانات قوله: إنّ فرق الاستجابة لا تزال تبحث عن جثث في الأوحال التي وصلت إلى مستوى الخصر”، محذّراً من أن الجوع هو أحد أخطر التهديدات التي تواجهها القرى النائية التي يصعب الوصول إليها.

وأوضح مناف أنّ “عدداً كبيراً من السكان يفتقرون إلى احتياجات أساسية، والناس لا يموتون من الفيضانات، بل من الجوع”، مبيناً أن قرى بأكملها جرفتها الفيضانات في منطقة آتشيه تاميانغ المكسوة بالغابات المطيرة والتي دمرتها المياه بشكل كامل.

واجتاحت سلسلة من العواصف الاستوائية والأمطار الموسمية جنوب شرق وجنوب آسيا، ما تسبب في انزلاقات أتربة وفيضانات عارمة امتدت من غابات سومطرة المطيرة إلى مزارع في مرتفعات في سريلانكا.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس” ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في سريلانكا بنحو 100 قتيل أمس الجمعة لتبلغ الحصيلة الكلّية منذ أسبوع حتى الآن “607 “، فيما حذّرت الحكومة السريلانكية من أن هطول مزيد من الأمطار يزيد من مخاطر حدوث انزلاقات أتربة جديدة.

أما تايلاند فأبلغت عن 276 حالة وفاة وماليزيا عن حالتين، بينما لقي شخصان على الأقل حتفهما في فيتنام بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انزلاقات تربة.

وتعتبر الأمطار الموسمية جزءاً من الحياة في جنوب شرق آسيا، فهي تغمر حقول الأرز، وتدعم نمو محاصيل رئيسية أخرى، لكن تغير المناخ يفاقم تلك الظاهرة، ويجعلها أكثر تقلباً وخطراً في أنحاء المنطقة.