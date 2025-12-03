بعد إغلاق 4 سنوات.. أوزبكستان تعيد فتح حدودها مع أفغانستان

طشقند-سانا

أعادت أوزبكستان فتح معبرها الحدودي الوحيد مع أفغانستان بالكامل، بعد إغلاقه أمام الأفراد منذ عام 2021.

ونقلت فرانس برس عن غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية قولها اليوم” “إنّ المعبر عند جسر ترميز- هيراتون الذي يربط بين أوزبكستان وأفغانستان، بات مجدداً في الخدمة، وأصبح بإمكان المسافرين التنقّل مباشرة وبأمان بين البلدين”، مشيرة إلى أنّ إعادة فتح المعبر ستُسهّل بشكل كبير عمليات شركات التصدير.

وكان إغلاق المعبر يُجبر الأشخاص على اتخاذ طريق بديل يستغرق يوماً كاملاً عبر طاجيكستان للوصول إلى مدينة مزار شريف الأفغانية الكبرى الواقعة على بُعد 75 كيلومتراً فقط من الحدود الأوزبكية.

ورغم إغلاق المعبر الحدودي أمام الأفراد منذ آب عام 2021، كان لا يزال يُسمَح بمرور كميات محدودة من البضائع بين البلدين.