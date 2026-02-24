قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين وتهدم منازل في الضفة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة الزعيم وتجمع الحثرورة في القدس، ومخيم الفوار في الخليل، وبلدة تقوع في بيت لحم، وقرية اللبن في نابلس، واعتقلوا عشرة فلسطينيين.

كما داهمت قوات الاحتلال بعدد من الجرافات بلدة بيت لقيا غرب رام الله، وهدمت ثلاثة منازل ومنشأة زراعية.

ومن جهة أخرى، استولى مستوطنون إسرائيليون على ساحة منزل في قرية فصايل الوسطى في الأغوار الشمالية، كما اعتدوا على رعاة الأغنام في خربة السمرة بالأغوار، وأجبروهم على مغادرة المراعي القريبة من خيامهم.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثّقت تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 1872 اعتداءً على الفلسطينيين في الضفة خلال شهر كانون الثاني الماضي.