إصابة مسعفين اثنين جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب مسعفان لبنانيان بجروح، وتضررت سيارة إسعاف للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان، أثناء تنفيذ مهمة إنسانية للبحث عن شخص مفقود.



ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الصليب الأحمر اللبناني قوله في بيان: إن “الانفجار وقع أثناء تنفيذ طواقمه مهمة إنسانية تهدف إلى البحث عن أحد الأشخاص المفقودين في المنطقة، وذلك بعد اتباع كل إجراءات التنسيق اللازمة مع الجهات المعنية لضمان الوصول الآمن”.



وأشار الصليب الأحمر اللبناني إلى أنه يعمل حالياً بالتنسيق مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني والجهات المعنية على تأمين المنطقة، التي تبين أنها مفخخة بألغام ومخلفات حربية غير منفجرة، وذلك لإتاحة الوصول الآمن إلى المسعفين المصابين وإجلائهما.



وتشكل الألغام والقنابل العنقودية المحرمة دولياً التي ألقتها إسرائيل في القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية خطراً مستداماً يهدد حياة المدنيين والفرق الطبية والإنسانية، ويمنع الأهالي من العودة الآمنة إلى أراضيهم وممارسة حياتهم الطبيعية.