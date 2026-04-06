قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

وفا

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 9 فلسطينيين، خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في محافظة بيت لحم، ومدينة رام الله والبيرة، ومدينة قلقيلية، وبلدة برقة شمال غرب نابلس، وبلدة دير الغصون شمال طولكرم، وداهمت منازل عدد من الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم قبل أن تعتقل 9 منهم.

إلى ذلك، استمرت سلطات الاحتلال في إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثامن والثلاثين توالياً، مانعةً المصلين من الدخول، وسط إجراءات أمنية مشددة وحصار خانق يفرضه الاحتلال على البلدة القديمة ومداخل المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس الأحد 10 فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري في منطقة بيت أولا جنوب الخليل.

لازاريني: الفلسطينيون بين الموت قصفاً أو جوعاً في غزة
تركيا ترحب بإعلان منظمة اليونيسكو الـ 15 من كانون الأول يوماً لعائلة اللغة التركية
مطار الملك عبد العزيز في جدّة يدخل قائمة المطارات العملاقة في العالم
ترامب يمنح كوريا الجنوبية الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية
ترامب يكشف عن طراز سفن حربية جديد يحمل اسمه
