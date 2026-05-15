ارتفاع عدد ضحايا العواصف العاتية في الهند إلى 111 قتيلاً‎

نيودلهي-سانا‏



أعلنت السلطات الهندية اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد ضحايا العواصف ‏العنيفة التي ضربت هذا الأسبوع مقاطعة أوتار براديش، إلى 111 قتيلاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب مفوض عمليات الإنقاذ قوله لصحيفة ‌‎”‎ذا هندو” ‎المحلية: تم حتى الآن تسجيل 111 وفاة و72 إصابة جراء ‏العواصف وحوادث مرتبطة بها.

واقتلعت العواصف الأربعاء الماضي أسطح منازل من الصفيح المموج ‏وأشجاراً أغلقت الطرق، وفق ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون المحلي في ‏الولاية الواقعة في شمال البلاد، بينما أظهر مقطع فيديو، نقلته وسائل إعلام ‏هندية، رجلاً يُقذف عالياً في الهواء في منطقة باريلي، في اللحظة التي يُقتلع ‏فيها سقف منزل.

وتتعرض ولاية أوتار براديش التي يزيد عدد سكانها على 240 مليون نسمة، ‏للعواصف بشكل متكرر في الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية، كما ‏أن الصواعق مسؤولة عن العديد من الوفيات في المنطقة‎.‎

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من زيادة في الظواهر الجوية التي ‏يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط المناخ.

وكانت الحصيلة السابقة للضحايا في أوتار براديش أشارت إلى مصرع 89 ‏شخصاً.