ارتفاع عدد ضحايا العواصف العاتية في الهند إلى 111 قتيلاً‎

نيودلهي-سانا
أعلنت السلطات الهندية اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد ضحايا العواصف العنيفة التي ضربت هذا الأسبوع مقاطعة أوتار براديش، إلى 111 قتيلاً.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب مفوض عمليات الإنقاذ قوله لصحيفة ”ذا هندو” المحلية: تم حتى الآن تسجيل 111 وفاة و72 إصابة جراء العواصف وحوادث مرتبطة بها.
واقتلعت العواصف الأربعاء الماضي أسطح منازل من الصفيح المموج وأشجاراً أغلقت الطرق، وفق ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون المحلي في الولاية الواقعة في شمال البلاد، بينما أظهر مقطع فيديو، نقلته وسائل إعلام هندية، رجلاً يُقذف عالياً في الهواء في منطقة باريلي، في اللحظة التي يُقتلع فيها سقف منزل.
وتتعرض ولاية أوتار براديش التي يزيد عدد سكانها على 240 مليون نسمة، للعواصف بشكل متكرر في الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية، كما أن الصواعق مسؤولة عن العديد من الوفيات في المنطقة.
وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من زيادة في الظواهر الجوية التي يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط المناخ.
وكانت الحصيلة السابقة للضحايا في أوتار براديش أشارت إلى مصرع 89 شخصاً.