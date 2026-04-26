7 قتلى وأكثر من 20 جريحاً بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب كولومبيا

بوغوت- سانا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة اليوم السبت في إقليم كاوكا جنوب غرب كولومبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم الإقليم أوكتافيو غوسمان قوله في منشور على منصة إكس: “إن عبوة ناسفة انفجرت على إحدى الطرق في الإقليم، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة”.

وكان شخص أصيب بجروح جراء تفجير استهدف أمس الجمعة قاعدة عسكرية في مدينة كالي، ثالث أكبر المدن في كولومبيا، والتي تعد هدفاً متكرراً لجماعات مسلحة تتنافس على طرق تهريب المخدرات نحو المحيط الهادئ، فيما تُسجّل فيها بشكل متكرر عمليات خطف وابتزاز.