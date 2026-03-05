الرئيس الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية على أذربيجان

photo 2026 03 05 22 11 09 الرئيس الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية على أذربيجان

أبو ظبي-سانا

أدان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي أذربيجان، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع باكو في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الرئيس الإماراتي بحث خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع الرئيس الأذري إلهام علييف، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية سبيلاً لمعالجة القضايا العالقة، بما يضمن أمن الدول ويصون سلامة شعوبها ويمنع تفاقم الأوضاع في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس الأذري عن شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات وتضامنها مع أذربيجان.

وكانت أذربيجان أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار نخجوان، وبنية تحتية مدنية أخرى.

ومنذ الـ 28 من شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران التي ترد بدورها باعتداءات على دول عدة في المنطقة.

الرئاسة الفلسطينية تحذّر من مخططات الضم والاستيطان وتطالب بتحرك دولي عاجل
3 قوى فلسطينية تعلن رفضها أي وصاية أجنبية على قطاع غزة وتدعو لمسار وطني موحد
إغلاق مضيق هرمز يشلّ شريان الطاقة العالمي ويشعل اضطراباً واسعاً في أسواق النفط
مفوض أممّي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في السودان
تضرر نحو 11 ألف شخص جراء فيضانات ماليزيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك