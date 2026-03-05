الرئيس الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية على أذربيجان

أبو ظبي-سانا

أدان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي أذربيجان، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع باكو في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الرئيس الإماراتي بحث خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع الرئيس الأذري إلهام علييف، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية سبيلاً لمعالجة القضايا العالقة، بما يضمن أمن الدول ويصون سلامة شعوبها ويمنع تفاقم الأوضاع في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس الأذري عن شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات وتضامنها مع أذربيجان.

وكانت أذربيجان أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار نخجوان، وبنية تحتية مدنية أخرى.

ومنذ الـ 28 من شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران التي ترد بدورها باعتداءات على دول عدة في المنطقة.