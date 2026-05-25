تظاهرات حاشدة في بوليفيا للمطالبة بتنحي الرئيس رودريغو باز

لاباز-سانا

تظاهر آلاف البوليفيين في العاصمة الإدارية لاباز اليوم الإثنين، للمطالبة بتنحي الرئيس رودريغو باز، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وذكرت رويترز أن المتظاهرين ساروا في شوارع العاصمة بسلام وأطلقوا هتافات تطالب برحيل الرئيس فوراً، مشيرة إلى أن سلطات البلاد أمنت ساحة (موريلو) حيث يقع القصر الرئاسي بمئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب، تفادياً لتكرار صدامات الأسبوع الماضي.

من جهته، أعلن الرئيس البوليفي في خطاب ألقاه في العاصمة التاريخية سوكري جنوب البلاد، خفض راتبه ورواتب وزرائه بنسبة 50 بالمئة، معتبراً هذه الخطوة مساهمة من حكومته فيما أسماه “الجهد الوطني”.

ودعا الرئيس البوليفي إلى الحوار، لكنه استبعد في الوقت نفسه إجراء أي مفاوضات مع المحتجين المطالبين باستقالته، محذراً من أنه “لا يمكن للأقلية أن تحكم”.

يذكر أن هذه الاحتجاجات بدأت في مطلع أيار الجاري، عقب دعوة إلى الإضراب العام أطلقها اتحاد العمال البوليفي، الذي يعد النقابة العمالية الرئيسية في هذا البلد الأمريكي اللاتيني.

