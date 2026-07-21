وزير الأشغال يبحث مع وفد ألماني وأممي مشروعاً لإعادة تأهيل السكن والبنى التحتية

دمشق- سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع القائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق ماركوس هيكن والوفد المرافق، مقترح مشروعٍ نموذجي لإعادة تأهيل السكن والبنى التحتية في المناطق المتضررة قابلٍ للتطبيق والتكرار في مناطق أخرى بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.

وضم الوفد المرافق مدير المحفظة التمويلية في البنك الألماني للتنمية (KfW) مارسيل كليم، وممثلين عن برنامجي الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وللمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وأعرب الوزير عبد الرزاق خلال اللقاء الذي عقد أمس الإثنين، عن تقديره لدعم الحكومة الألمانية ومواقفها الإنسانية تجاه الشعب السوري، مؤكداً تطلع الوزارة لتطوير الشراكة خلال مرحلة التعافي المبكر وإعادة البناء، والاستفادة من الخبرات الدولية لتحديث التخطيط الحضري وتطوير البنى التحتية، بما يعزز الواقع الخدمي ويهيئ الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين.

من جانبه، أكد هيكن حرص بلاده على مواصلة التنسيق ودعم الجهود السورية في قطاع السكن والاستقرار، بينما أوضح الوفد الفني أن المشروع المقترح يركز على تقديم نموذج متكامل لإعادة التأهيل، يرافقه بناء قدرات المؤسسات الحكومية وتطوير آليات التخطيط التنفيذي لمراعاة الاحتياجات المحلية.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على عقد اجتماع تقني خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة التفاصيل الفنية للمشروع ووضع آليات التنفيذ الميداني.

وتندرج هذه المباحثات في إطار جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية لتسريع وتيرة التعافي المبكر في قطاع السكن والخدمات الأساسية، عبر الشراكة مع المنظمات الدولية والهيئات التنموية لتطبيق نماذج تخطيطية مستدامة في المناطق التي تعرضت للأضرار، وبما يدعم استقرار المجتمعات المحلية وعودة الأهالي.