التنمية الإدارية تبحث مع مبادرة “سيجما” الأوروبية دعم برامج التطوير المؤسسي

دمشق- سانا‏

بحث مدير مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية محمد ازبيدي مع وفد من مبادرة ‌”سيجما” الأوروبية، آفاق التعاون المشترك ومجالات الدعم، لترسيخ منظومة إدارية ‏أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الفاعلة في ‏مسار التطوير المؤسسي.‏

وبيّنت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول دورها في قيادة ‏برامج التطوير الإداري، ومحاور استراتيجيتها القائمة على تطوير الهياكل التنظيمية، ‏وإدارة الموارد البشرية وقيادة التحول المؤسسي، إضافة إلى التحديات التي تواجه ‏تنفيذ هذه البرامج، ولا سيما تحديث البنية المؤسسية وتطوير التشريعات.‏

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق، بما يسهم في بناء شراكة مستدامة تجمع بين ‏الخبرات الدولية والأولويات الوطنية، وترتقي بمنظومة الإدارة العامة.‏

من جانبه، أشاد وفد مبادرة “سيجما” بالرؤية الاستراتيجية للوزارة، مؤكداً استعداد ‏المبادرة لنقل الخبرات الأوروبية وتقديم الدعم الفني اللازم لبرامج الإصلاح والتطوير ‏الإداري.‏

وتُعد مبادرة “سيجما” نتاج تعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ‌‎(OECD)‌‏ والاتحاد الأوروبي، وتقدم الدعم الاستشاري والفني للمفوضية الأوروبية ‏في تخطيط وتنفيذ إصلاحات الإدارة العامة، ولا سيما في مجالات الخدمة المدنية ‏وإدارة الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المالية العامة.









