التنمية الإدارية تبحث مع مبادرة “سيجما” الأوروبية دعم برامج التطوير المؤسسي

دمشق- سانا
بحث مدير مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية محمد ازبيدي مع وفد من مبادرة ”سيجما” الأوروبية، آفاق التعاون المشترك ومجالات الدعم، لترسيخ منظومة إدارية أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الفاعلة في مسار التطوير المؤسسي.
وبيّنت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول دورها في قيادة برامج التطوير الإداري، ومحاور استراتيجيتها القائمة على تطوير الهياكل التنظيمية، وإدارة الموارد البشرية وقيادة التحول المؤسسي، إضافة إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج، ولا سيما تحديث البنية المؤسسية وتطوير التشريعات.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق، بما يسهم في بناء شراكة مستدامة تجمع بين الخبرات الدولية والأولويات الوطنية، وترتقي بمنظومة الإدارة العامة.
من جانبه، أشاد وفد مبادرة “سيجما” بالرؤية الاستراتيجية للوزارة، مؤكداً استعداد المبادرة لنقل الخبرات الأوروبية وتقديم الدعم الفني اللازم لبرامج الإصلاح والتطوير الإداري.
وتُعد مبادرة “سيجما” نتاج تعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والاتحاد الأوروبي، وتقدم الدعم الاستشاري والفني للمفوضية الأوروبية في تخطيط وتنفيذ إصلاحات الإدارة العامة، ولا سيما في مجالات الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المالية العامة.