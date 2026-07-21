ألمانيا وأذربيجان توقعان اتفاقاً للتعاون بشأن تدفقات الطاقة وإمدادات الغاز إلى أوروبا

07 5 ألمانيا وأذربيجان توقعان اتفاقاً للتعاون بشأن تدفقات الطاقة وإمدادات الغاز إلى أوروبا

برلين-سانا

وقعت ألمانيا وأذربيجان اليوم الثلاثاء اتفاقاً استراتيجياً يتضمن التعاون بشأن تدفقات الطاقة بما يشمل الغاز، مؤكدين عزمهما تعزيز التعاون المشترك بشأن تصدير الطاقة إلى أوروبا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس قوله خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في برلين: “نريد مواصلة تنويع إمداداتنا من الطاقة مع أذربيجان”.

من جهته، قال علييف: “إنه من أجل توريد مزيد من الغاز، والذي بدأت باكو بضخه إلى برلين مطلع هذا العام، هناك حاجة إلى توصيلات جديدة وخطوط أنابيب غاز جديدة، إضافة إلى التمويل لتنفيذ الاستثمارات اللازمة”.

وأضاف أن خط أنابيب الغاز العابر للأدرياتيكي “تاب” وخط أنابيب الغاز العابر للأناضول “تاناب”، اللذين ينقلان الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر جورجيا وتركيا، “يعملان بكامل طاقتهما”.

يشار إلى أن أذربيجان أصبحت في السنوات الأخيرة مورداً أساسياً للطاقة إلى أوروبا، في وقت تسعى الدول إلى توفير بدائل من النفط والغاز الروسيين في أعقاب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

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