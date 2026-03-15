ستارمر يبحث هاتفياً مع ترامب وكارني ضرورة معاودة فتح مضيق هرمز

لندن-سانا

بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، “أهمية إعادة فتح مضيق هرمز” الذي تغلقه إيران بشكل شبه كامل في ظل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية قولها: “إن الجانبين بحثا أيضاً الوضع الحالي في الشرق الأوسط وضرورة إنهاء الاضطرابات في الملاحة البحرية العالمية التي تتسبب في ارتفاع التكاليف في أنحاء العالم”.

وفي السياق أشارت المتحدثة إلى أن ستارمر بحث أيضاً في اتصال آخر مع رئيس الوزراء الكندي ‌مارك ⁠كارني، تأثير استمرار إغلاق مضيق هرمز على حركة ⁠الشحن الدولية.

وقالت المتحدثة: “إن ستارمر وكارني اتفقا على ⁠مواصلة المحادثات بشأن الصراع في ⁠الشرق الأوسط خلال اجتماع غداً الإثنين.

وكان ستارمر وافق الأسبوع الماضي على طلب أمريكي باستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لأغراض دفاعية “محددة ومحدودة”، بعد تحفظات سابقة أبداها رئيس الوزراء البريطاني بشأن انخراط لندن المباشر في العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل ضد أهداف إيرانية.

يذكر أن إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه أدى إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحول الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة التصعيد العسكري في المنطقة.