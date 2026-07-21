مباحثات سورية بريطانية لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

IMG 20260721 185355 271 مباحثات سورية بريطانية لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش، سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم المجتمع المدني، والتماسك الاجتماعي، وبناء السلام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

IMG 20260721 185354 693 مباحثات سورية بريطانية لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

وخلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الثلاثاء، استعرضت الوزيرة قبوات أبرز الإنجازات التي تحققت في دعم العمل الأهلي، ولا سيما ارتفاع عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة في سوريا، إلى جانب عملية التشاور الشاملة الجارية مع المعنيين لإصدار قانون جديد ناظم للجمعيات.

IMG 20260721 185355 508 مباحثات سورية بريطانية لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

وتناول الجانبان الخطوات اللازمة لعودة “المجلس الثقافي البريطاني” لممارسة نشاطه في سوريا، والتأكيد على الدور المحوري للمغتربين والعائدين بوصفهم فرصةً استراتيجية لنقل المعارف والخبرات، وترسيخ روح الصمود في المجتمع السوري.

وكانت الوزيرة قبوات بحثت في الثاني من تموز الجاري مع وفد بريطاني ضم أعضاءً من مجلس العموم البريطاني، وممثلين عن مؤسسات معنية بالشرق الأوسط، إلى جانب مجلس الأعمال السوري البريطاني، المبادرات التنموية والاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى النهوض بالمجتمع السوري.

وفي السادس والعشرين من حزيران الماضي، وبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أكدت بريطانيا دعمها لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، حيث جددت البعثة البريطانية لدى سوريا في منشور عبر صفحتها في فيسبوك، الوقوف إلى جانب الناجين في سوريا، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان عنصراً أساسياً في بناء مستقبل مستقر للبلاد.

IMG 20260721 185354 818 مباحثات سورية بريطانية لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي
IMG 20260721 185354 977 مباحثات سورية بريطانية لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي
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