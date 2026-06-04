الجامعة العربية والتعاون الإسلامي تدينان الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

القاهرة- جدة-سانا‏

أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الإيرانية على الكويت ‏والبحرين أمس الأربعاء، وأعربتا عن التضامن الكامل معهما في جهود الحفاظ على ‏سيادتهما وأمن شعبيهما.‏

وفي بيان نشر في صفحة جامعة الدول العربية على موقع فيسبوك، أدان أمينها العام أحمد ‏أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية، وقال: “إنّ هذه الهجمات غير المبررة على ‏الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية كمطار الكويت الدولي، وسقوط ضحايا وإصابات ‏وأضرار مادية جسيمة، تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ‏وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية”.‏

وطالب أبو الغيط الجانب الإيراني بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لهذه ‏الاعتداءات، والكفّ عن سياسة الاستفزاز والتصعيد التي تلقي بظلالها على الأمن ‏والاستقرار الإقليميين.‏

بدورها أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداءات الإيرانية على الكويت ‏والبحرين، معتبرةً إياها انتهاكاً لسيادة البلدين، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق ‏الأمم المتحدة، من شأنه تقويض الجهود الدولية التي تُبذل من أجل استعادة الأمن ‏والاستقرار في المنطقة.‏

وجدد الجانبان التعبير عن تضامنهما التام ووقوفهما إلى جانب الكويت والبحرين، ‏ودعمهما غير المحدود لهما في كل ما تتخذانه من إجراءات وتدابير مشروعة للحفاظ ‏على سيادتهما وأمن مواطنيهما وسلامة أراضيهما.‏

وقتل شخص وأصيب العشرات أمس، جراء اعتداء إيراني استهدف مطار ‏الكويت ‏الدولي، كما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات ‏المسيّرة التي ‏استهدفت أرجاء المملكة.‏

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