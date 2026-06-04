الجامعة العربية والتعاون الإسلامي تدينان الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

القاهرة- جدة-سانا
أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين أمس الأربعاء، وأعربتا عن التضامن الكامل معهما في جهود الحفاظ على سيادتهما وأمن شعبيهما.
وفي بيان نشر في صفحة جامعة الدول العربية على موقع فيسبوك، أدان أمينها العام أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية، وقال: “إنّ هذه الهجمات غير المبررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية كمطار الكويت الدولي، وسقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية جسيمة، تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية”.
وطالب أبو الغيط الجانب الإيراني بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات، والكفّ عن سياسة الاستفزاز والتصعيد التي تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليميين.
بدورها أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، معتبرةً إياها انتهاكاً لسيادة البلدين، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من شأنه تقويض الجهود الدولية التي تُبذل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد الجانبان التعبير عن تضامنهما التام ووقوفهما إلى جانب الكويت والبحرين، ودعمهما غير المحدود لهما في كل ما تتخذانه من إجراءات وتدابير مشروعة للحفاظ على سيادتهما وأمن مواطنيهما وسلامة أراضيهما.
وقتل شخص وأصيب العشرات أمس، جراء اعتداء إيراني استهدف مطار الكويت الدولي، كما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت أرجاء المملكة.