الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

القدس المحتلة-سانا



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 9 فلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية، وذلك تزامناً مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ، فلسطينياً ونجله في بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين فيما اقتحمت بلدة دير غزالة شرق المحافظة و احتجزت عشرات الشبان، وأجبرتهم على الاستلقاء أرضاً، قبل أن تعتدي عليهم بالضرب والتنكيل، كما داهمت عدداً من منازل المواطنين والمحال التجارية في القرية وفتشتها، وألحقت أضراراً بمحتوياتها.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات فجراً أربعة فلسطينيين بينهم أسيران محرَّران من ضاحية اكتابا وبلدة بلعا شرق المدينة ، كما اعتقلت فلسطينياً وابنه من قرية منيزل في بلدة يطا جنوب الخليل، عقب محاولتهما التصدي لمستوطنين أطلقوا مواشيهم في محيط مساكن المواطنين، وخربوا مزروعاتهم، وممتلكاتهم ، كما اعتقلت مواطناً من نابلس .

اقتحامات واعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم منزلاً قيد الانشاء، ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله، إضافة إلى بركسا وغرفة زراعية في بلدة بيت فوريك ومنشأتين زراعيتين في بلدة بيت شرق نابلس.

كما وزعت إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين، بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة، فيما تواصل منذ نحو عشرة أيام أعمال تجريف في أراضي قرية عربونة، ما يهدد أكثر من ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون واللوز والخروب، تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية.

وفي السياق فتش جنود الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في قرية الريحية بمحافظة الخليل و نصبوا حواجز عسكرية عند مداخل المحافظة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقوا عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية

اعتداءات المستوطنين

اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم مقام ذو الكفل، ومقام ذو النون، ومقام النبي يوشع الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت، وأدوا طقوساً استفزازية بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وهاجم مستوطنون مركبة تجارية شرق نابلس وحاولوا سرقتها، وألحقوا أضراراً بمحتوياتها ، كما اقتحم مستوطن بسيارته، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بلدة رامين شرق طولكرم، وأوقف عدداً من الفلسطينيين خلال تجوله في البلدة، مطلقا تهديدات بالاستيلاء على منازلهم.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر تشهده مناطق الضفة الغربية، حيث تكثف قوات الاحتلال من الاقتحامات اليومية وحملات الاعتقال الممنهجة، والتي تتقاطع مع زيادة ملحوظة في وتيرة هجمات المستوطنين المسلحين ضد القرى والبلدات الفلسطينية بحماية مباشرة من الجيش، وذلك بهدف إفراغ الضفة من سكانها الأصليين.