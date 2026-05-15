مقتل 9 من أفراد الأمن الباكستاني بهجوم انتحاري شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

قتل تسعة من أفراد الأمن الباكستاني وأصيب آخرون بتفجير انتحاري أعقبه اشتباك مسلح في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مصادر أمنية قولها: “إن سيارة مفخخة اقتربت من البوابة الرئيسية لمعسكر للكشافة في منطقة باجور بالإقليم مساء أمس الخميس، وانفجرت بعد أن حاول أفراد الأمن إيقافها، وتسبب الانفجار بمقتل تسعة من عناصر الأمن وإصابة 21 آخرين، كما ألحق أضراراً جسيمة بالبوابة والجدران المحيطة.

وأضافت المصادر: “إنه عقب الانفجار، تبادل المهاجمون المدججون بالسلاح إطلاق النار مع قوات الأمن المتمركزة داخل المعسكر”، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المهاجمين خلال الاشتباك.

وتأتي هذه الحادثة بعد بضعة أيّام من هجوم انتحاري في إقليم خيبر بختونخوا نفسه أودى بحياة تسعة أشخاص على الأقلّ في المنطقة.

وليل السبت الأحد، قُتل 15 شرطياً على الأقلّ في مركز أمني إثر هجوم بسيّارة مفخّخة أطلق خلاله المهاجمون النار على عناصر الشرطة.